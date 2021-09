Von Barbarossa bis Volt

Kaiserslautern : Schillerplatz |

Am 18. September 2021 stellt sich die rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin und Südpfälzer Direktkandidatin Alexandra Barsuhn der Partei Volt in Kaiserslautern vor. Dazu organisieren die beiden Direktkandidaten der Westpfalz Andreas Winkler (Wahlkreis Pirmasens) und Malte Schümann (Wahlkreis Kaiserslautern) einen Infostand in der Innenstadt der Barbarossastadt. Weiterer Gast ist Ron David Röder, Direktkandidat im Wahlkreis Kreuznach.



Von 10 Uhr bis 18 Uhr stehen die Kandidierenden und andere Volter*innen für Fragen von Bürger*innen und Presse gerne zur Verfügung. Ein konkretes Programm ist nicht vorgesehen.