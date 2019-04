KURZ.FILM.TOUR. 2019

Es ist wieder soweit: Die Kinotournee des renommierten Deutschen Kurzfilmpreises (Lola) zieht seit dem Frühjahr wieder um die deutschen Lichtspielhäuser. Die Zuschauer und Fans können sich auf ein gewohnt abwechslungsreiches Line-up freuen: kreativ, experimentierfreudig, aufrüttelnd, amüsant, äußerst unterhaltsam und vor allem ungebunden - Dafür lieben wir den Kurzfilm!



Am 15. Mai um 20:15 Uhr kommt der Publikumsliebling KURZ.FILM.TOUR wieder nach Kaiserslautern. Im Kino Union - Studio für Filmkunst werden acht der herausragenden Filme aus dem aktuellen deutschen Kurzfilmpreisrepertoire präsentiert. Die junge Regisseurin Brenda Lien wird ihren preisgekrönten Film CALL OF COMFORT (Deutscher Kurzfilmpreis für Experimentalfilme bis 30 Minuten Laufzeit) dem Publikum persönlich vorstellen. CALL OF COMFORT ist der letzte Teil ihrer aufrüttelnden Trilogie über die Menschen im digitalen Zeitalter. CALL OF BEAUTY (2016) und CALL OF CUTENESS (Nominiert für den Kurzfilmpreis 2017) werden ebenfalls gezeigt.