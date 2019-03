Kap Verde - Traumreise?

. 6 Flugstunden insgesamt und zwei Stunden Zeitunterschied. Wir machen einen Zwischenstopp in Boa Vista, der Nachbar-Insel, und laden noch Passagiere ein, die wieder Richtung Düsseldorf die Rückreise antreten.DieSchon beim Anflug auf die Insel Sal sehen wir die kilometerlangen weiß-goldfarbigen Strände und das tiefblaue Wasser.Gespannt geht es in das Clubhotel Bravo in der Nähe der Stadt Santa Maria. Wir sind die einzigen Deutschen. In der Anlage wird nur englisch gesprochen. Viele Italiener, Franzosen und einige Holländer suchen hier Ihr Traumziel.Unsere Anlage besteht auf vielen kleinen Bungalows, die komfortabel ausgestattet sind.In diesem Beitrag veröffentliche ich einige Fotos von meiner Reise. Später gehe ich in einzelnen strukturierten Veröffentlichungen näher auf meine Unternehmungen ein.Wenn Ihr Lust habt bleibt dran.Noch verrate ich nicht, wie es mir gefallen hat. Es soll spannend bleiben. Ich berichte über meinen ganz persönlichen Eindruck.Ich freue mich über zahlreiche Kommentare und wünsche Euch ein schönes Wochenende.