Am Strand Insel Sal

Zum Kitten ein Paradies

- die Bedingungen stimmen, egal aus welcher Richtung der Wind kommt.Vor allem abends sind einige junge Leute sportlich aktiv und turnen am Strand etwas entfernt vom Meer, wo der Wind nicht mehr so heftig ist. Sie haben Langeweile. über 70 Prozent der Insulaner sind arbeitslos. Weil es auf der Insel nur wenige Arbeitsmöglichkeiten gibt, gehen die jungen Männer weg, um zu arbeiten und etwas Geld für die Familien zu verdienen. Aber so richtig arbeitsam sind sie nicht. Das Motto lautet "Kein Stress".Viel Spaß beim Betrachten meiner Fotos und eine schöne Woche noch wünscht Mali.Über zahlreiche Kommentare würde ich mich sehr freuen.