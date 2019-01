Achtung ! Wilde Affen.

die Begegnung mit wilden affen kann riskant und gefährlich enden.also Vorsicht. sie sind schnell und unberechenbar.in Indien springen sie auf fahrende züge und klauen alles, was ihnen in die finger fällt. ich konnte es selbst erleben, wenn so eine affenbande ein Zugabteil ins auge gefaßt hat und aggressiv zuschlägt.obwohl ich es weiß, wie gefährlich diese zusammenstöße sein können, hat mir mal ein affe eine Kamera geklaut und ist damit in den Urwald. heute kann ich darüber lachen, damals nicht. er wird nun steckbrieflich gesucht.beim chip wechseln ist es dann passiert. einen Moment unaufmerksam und schon war es zu spät. mir ist Gott sei dank nichts passiert.also - Vorsicht.viel Freude beim betrachten meiner Fotos und ein schönes Wochenende wünsch mali.über zahlreiche Kommentare würde ich mich sehr freuen.