Jubiläums-Lesung für den Tierschutz

Jülich : Kuba | Der Verein

Offener Bücherschrank e.V.

feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Zum Jubiläum lädt der Verein zu einer Bücherlesung ein, die am Internationalen Vorlesetag am 20. November 2020 um 20:00 Uhr im Kuba, Kultur im Bahnhof e.V., Bahnhofstraße 13 in Jülich stattfindet.Burkhard Thom hat, zusammen mit über fünfzig Autoren, Bücher mit Kurzgeschichten , herausgegeben, die Themen stammen aus dem Leben, meistens Hunde. Mit Unterstützung der Autoren Martina Bernhardt und Hubertine Mühlfahrt kommt Thom nach Jülich. Sie lesen eine Auswahl der Kurzgeschichten aus den Büchern „Das hat er noch nie gemacht“ und „Was für ein Hundeleben“ vor. Wer einmal auf den Hund gekommen ist und die tiefe Liebe erfahren hat, die zwischen dem besten Freund des Menschen und seinem Frauchen / Herrchen herrscht, der kommt nie wieder davon los. Diese Liebe begleitet einen ein Leben lang, selbst Hunde, die schon lange nicht mehr bei uns sind, tragen wir im Herzen fort. Diese Liebe und Zuneigung, aber auch Lustiges und Nachdenkliches finden Sie in jeder dieser Geschichten. Ein bunter Strauß von Storys, mitten aus dem Leben unserer Vierbeiner.Alle Autoren verzichten auf ihr Honorar und stiften die Erlöse der Tiertafel RheinErft.„Herr Thom hat im letzten Jahr bei uns in der Buchhandlung gelesen und ich war tief berührt von seiner Geschichtenauswahl. Wir haben gelacht, mitgefühlt und auch heimlich die eine oder andere Träne vergossen,“ so eine Teilnehmerin der letzten Lesung. „Wir freuen uns riesig, dass wir trotz der Corona-Pandemie unser Jubiläum mit einer tollen Bücherlesung und unter Hygieneauflagen im Kulturbahnhof feiern können, „ freut sich die Vereinsvorsitzende Emily Willkomm-Laufs.Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Da die Sitzplatzkapazitäten begrenzt sind, wird um Anmeldung unter info@offenerbuecherschrankev.de gebeten.Burkhard Thom hat u. a. folgende Bücher veröffentlicht:Das hat er noch nie gemacht, 9783946256564, Schwarzbuch Verlag 15,- €Was für ein Hundeleben, 9783946256571, Schwarzbuch Verlag, 14,- €Weitere Informationen unter www.offenerbuecherschrankev.de