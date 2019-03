Schlossfrühling Schloss Dyck

Jüchen : Schloss Dyck |

Schlossfrühling' ist der Titel unseres Frühjahrsmarktes in Schloss Dyck. Zahlreiche Blumen- und Gartenstände werden ergänzt durch einen großen Ostermarkt. Der Schlossfrühling lockt tausende begeisterter Pflanzenkenner, Gartenliebhaber, Lifestyle-Fans und Familien in den frühlingshaften Park von Schloss Dyck.



Inmitten der Mustergärten von Schloss Dyck präsentieren zahlreiche Händler ihre Pflanzen. Dazu gehören Stauden, Gehölze, Clematis, Citruspflanzen oder Orchideen. Von der Orangerie bis zum Schloss bieten wir dem Besucher alles was das Genießerherz begehrt: schöne Dekorationen, Möbel, Gartenaccessoires, Schmuck, edle Kleidung, Weine und Leckereien. An Ostern werden Spaß und Überraschungen für unsere Kleinsten natürlich nicht fehlen.



Datum:

21. – 22. April 2019

Uhrzeit:

10 - 18 Uhr

Preise:

Tageskasse:

Erwachsene 13,50 €

Ermäßigt 10,50 €

Kinder 7-16 Jahre 1,50 €



Vorverkauf:

Erwachsene 10,50 €

ermäßigt 7,50 €

Kinder 1,50 €