THE WORLD FAMOUS GLENN MILLER ORCHESTRA DIRECTED BY WIL SALDEN

Jever : Theater am Dannhalm |

„Jukebox Saturday Night“ steht für eine grandiose Show im Sweet und Swing Sound der 30er und 40er Jahre.



In der großen Big Band Besetzung (4 Trompeten, 4 Posaunen, 5 Saxophone, 1 Klarinette, Bass, Schlagzeug und Piano) präsentiert das Glenn Miller Orchestra unter Leitung von Wil Salden eine beeindruckende Performance, die die Menschen aller Altersstufen rund um den Globus begeistert.



Wil Salden und seine Musiker sind Garanten für den authentischen Swing-Sound in der traditionellen großen Big Band Besetzung. Das Glenn Miller Orchestra, die Vocalgroup „The Moonlight Serenaders“, bestehend aus Musikern, einer Sängerin und dem Orchesterleiter Wil Salden, versetzen das Publikum zurück in die Zeit der Jukeboxes der 30er und 40er Jahre, wenn Titel wie: What A Wonderful World, Blue Moon, Everybody Loves My Baby, Moonlight Serenade, In The Mood und mehr erklingen.



2018 und 2019 gastiert das Glenn Miller Orchestra wieder in allen großen Häusern in ganz Europa, wie z.B. im Friedrichstadt-Palast in Berlin, Gewandhaus zu Leipzig, Alte Oper Frankfurt, Konzerthaus Wien, Music Hall in Moskau und viele andere.



Aber auch in kleineren Städten gastiert das Glenn Miller Orchestra immer wieder gerne. So am

Samstag, 18.08.2018 um 20 Uhr im Theater am Dannhalm in Jever.



KARTENVORVERKAUF

Tourist Info Jever 0 44 61 / 93 92 63 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen von www.reservix.de



WEITERE INFOS & TICKETS PER POST,

Phone +49 61 85 / 81 86 22,

www.glenn-miller.de