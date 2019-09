Neurosige Zeiten - Komödie von Winnie Abel

Die Bühne 99 e.V. aus Jettingen-Scheppach spielt auch dieses Jahr wieder eine turbulente Komödie: "Neurosige Zeiten" von Winni Abel, diesmal live aus der Irrenanstalt Jettingen-Scheppach-Freihalden.Aufführungstermine:02.11.2019 (Premiere) 18:00 Uhr(Karten nur bestellbar über zwanzigjahrebuehne99@hotmail.com)09.11.2019 19:00 Uhr10.11.2019 18:00 Uhr16.11.2019 19:00 UhrDer Theaterverein hat sich zu seinem 20-jährigen Jubiläum wieder etwas ganz Besonderes ausgesucht, was die Lachmuskeln der Zuschauer extrem strapazieren wird und kein Auge trocken lässt.Aber wie empfängt man Besuch in einer Psychiatrie, ohne dass der Besuch merkt, dass er in einer Klapsmühle ist? Vor dieser Herausforderung steht Agnes Adolon, Tochter einer reichen Hoteldynastie. Denn ihre Mutter meldet spontan Besuch an – nur dass diese davon ausgeht, Agnes residiere in einer Villa und nicht in der Klapse. Kurzerhand sollen die Mitbewohner aus Agnes skurriler Psychiatrie-Wohngruppe nun versuchen, wie ganz normale Menschen zu wirken und das wahnwitzige Verwechslungsspiel nimmt seinen Lauf: Der zwangsneurotische Hans muss den langjährigen Lebenspartner mimen, die wahnhafte Marianne wird als Haushälterin ausgegeben, die manisch-depressive Künstlerin Desirée wird zur Freundin des Hauses erklärt und der menschenscheue Willi soll den ganz normalen Hausmeister spielen – ein Vorhaben, das nach hinten losgehen muss. Doch als dann auch noch immer mehr ungebetener Besuch in der Wohngruppe auftaucht, Agnes Mutter die Psychiaterin in Gewahrsam nimmt und dann sogar selbst in der Zwangsjacke landet, läuft das verrückte Verwechslungsspiel völlig aus dem Ruder.Tickets gibt´s im Vorverkauf ab dem 19.10.2019 bei der Bäckerei Wengenmayer, Hauptstr. 26, Jettingen, Tel. 08225/693 (9€/5€ erm.)Für die exklusive Premiere inklusive Buffet und Band am 02.11.2019 sind noch Restkarten à 20,99€ unter zwanzigJahreBuehne99@hotmail.com bestellbar.www.buehne99.de