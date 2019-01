Heiße Kämpfe bei frostigen Temperaturen

Jena : Sporthalle |

Luis Schmidt holt Silber beim internationalen Sparkassen Cup in Jena

720 Kämpfer aus über 60 Vereinen machten an diesem Winterwochenende die Reise ins verschneite Jena/ Thüringen. Die leitende Landestrainerin des Bayerischen Judoverbandes, Claudia Straub, hatte ihre Kaderathleten aufgefordert sich kurz vor der beginnenden Meisterschaftsserie U18 nochmals einer aktuellen Leistungsüberprüfung zu unterziehen. Als einziger Vertreter des traditionsreichen JV Ammerland –Münsing stellte sich der Ickinger Gymnasiast Luis Schmidt mit seinem Stützpunkttrainer Milan Disovic der Herausforderung in Thüringen, um sich mit den besten Kämpfern aus Deutschland und den angrenzenden Nationen zu messen. Bestens vorbereitet und motiviert durch den ehemaligen Nationalkaderkämpfer aus Serbien kämpfte sich der 16-jährige Schwarzgurtträger vom Starnberger See völlig souverän ins Finale vor. Mit seinen spektakulären und sehenswerten Techniken hatte Luis Schmidt die Zuschauer im Verlauf des harten Turniertages bereits völlig begeistert.Im Finale wartete der sehr starke Kämpfer Alex VysKubov aus Wiesbaden auf Schmidt. Mit starken Aktionen dominierte der bayerische Kaderathlet die Begegnung. Viele eindeutige Aktionen durch Luis Schmidt wurden allerdings von den sonst sehr sicheren Kampfrichtern vorzeitig unterbunden. Sehr zum Unverständnis der mitgereisten Teammitgliedern und Trainern der bayerischen Delegation. Durch eine Unachtsamkeit kurz vor Ende des spannenden Finalkampfes konnte der hessische Judoka dann doch noch den Kämpfer vom Starnberger See knapp bezwingen.Trotz dieser unglücklichen Niederlage siegte am Ende die Freude über die Silbermedaille bei diesem hochrangigen internationalen Turnier.Bereits in zwei Wochen geht es für Schmidt auf den Bayerischen Einzelmeisterschaften erneut um Sieg oder Niederlage, sowie die mögliche Qualifikation zur süddeutschen Meisterschaft..