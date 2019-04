Walpurgis ist Tradition im Kreuzgewölbe

Liebe Freunde des Kreuzgewölbes,. . . liebes Teufels & Hexenvolk . . .,wer am 30. April 2019 etwas ganz besonderes Erleben möchte…der kommt Walpurgis zu uns ins Kreuzgewölbe nach Schöngleina. An diesem zauberhaften Ort können Sie in unserem romantischen Gewölbe und vor der kleinen Naturbühne einen außergewöhnlichen Abend genießen. Ab 18:00 Uhr treffen sich hier Hexen und viele anderen liebe-teuflische Gäste. Bei uns gibt es traditionell zwei Feuer durch welche die Paare Hand in Hand durchlaufen können um sich für ein Jahr die Liebe zu versprechen.Höhepunkte sind natürlich unsere Feuershow, welche bei Einbruch der Dunkelheit die Gäste in den Bann zieht, sowie ein Live Konzert mitErlebt ein bezauberndes Paar und Handgemachte Musik aus dem HerzenRückfragen bzw. Anmeldungen unter Tel. 0160 28 66 897oder per E-Mail an info@kreuzgewoelbe-schoengleina.de 10. Mai 2019 (Fr)