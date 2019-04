Schola Cantorum – Benefizkonzert Stadtkirche St. Michael Jena

Jena : Stadtkirche St. Michael |

Der „Schola Cantorum“ ist der liturgische Knabenchor der „Cardinal Vaughan Memorial School“, einer staatlichen Gesamtschule in Kensington, London. Die Hauptaufgabe des Chores ist es, der Liturgie der Schule zu dienen. Der Chor singt jeden Mittwochmorgen zur Schulandacht.



„Schola Cantorum“ genießt häufig externe Konzerte und haben zuletzt in der „Westminster Cathedral“, der „Westminster Abbey“, der „St. Paul’s Cathedral“, dem „King’s College Cambridge“, dem „St. John’s College Cambridge“, der „Winchester Cathedral“, dem „York Minster“, der „Liverpool Metropolitan Cathedral“, der „Temple Church“, dem „St. John’s Smith Square“, der „Cadogan Hall“, der „Snape Maltings“ im Rahmen des „Aldeburgh Festival“, der „Royal Festival Hall“ und der „Royal Albert Hall im Rahmen der „BBC Proms“ gesungen.



Neben den vielen Konzerten absolviert der Chor seine jährliche Musik-Tournee und besuchte in den letzten Jahren Südafrika, San Francisco, Los Angeles, Cincinnati, Milwaukee, New York, Washington, Venedig, Paris, Rom, Madrid Krakau, Assisi und Barcelona.



Dirigent Leitung: Scott Price

Orgel: Iestyn Evans



Eintritt frei. Spenden herzlich erbeten.



Werke von J. S. Bach, Händel, Purcell und Elgar