Rhythmikunterricht für Kinder mit geistiger Behinderung: Förderverein Mathilde-Eller e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

München, 04.06.2019 – Große Freude während des Maifestes der Mathilde Eller-Schulfests: Der Förderverein Mathilde-Eller erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für Kinder mit geistiger Behinderung eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Der Verein unterstützt die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen der Einrichtung. Das hier ausgezeichnete Projekt schult die Eigen- und Fremdwahrnehmung der Kinder.

Mit dem Rhythmikprojekt werden die Fähigkeiten und Fertigkeiten in Wahrnehmung, Motorik, Denken und die sensorische Integration der Kinder intensiv gefördert. Ca. 100-110 Kinder in insgesamt neun Förderklassen erhalten wöchentlich eine Unterrichtsstunde ganzheitlicher Förderung.„Durch diese Form von integrierten Musik- und Bewegungsangeboten lernen die Kinder ihren Körper bewusster zu bewegen. Darüber hinaus sammeln sie innerhalb der Rhythmikgruppen auch soziale Erfahrungen", erzählte Ulrike Stöger, Rektorin der Mathilde-Eller-Schule.Dr. StefanTölg, Botschafter der Town & Country Stiftung, lobte das Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Fördervereins während der Spendenübergabe: „Das Projekt verhilft den kleinen Betroffenen zu mehr Lebensqualität und Bildungschancen."Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.