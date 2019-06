Gemeinnützige Vereine aus Göppingen und Schwäbisch Gmünd werden mit 3.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Schwäbisch Gmünd/Göppingen, 03.06.2019 –Für ihr bemerkenswertes Engagement für Kinder und Jugendliche erhielten drei gemeinnützige Vereine erneut eine Förderung in Höhe von jeweils 1.000 Euro:

Förderverein der Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd 1976 e.V.: Nur wer mobil ist, kann am gesellschaftlichen Leben selbstständig teilnehmen. Getreu diesem Motto engagiert sich der Förderverein für regelmäßigen Fahrradunterricht für die Schüler der Klosterbergschule und Sicherheit im Straßenverkehr. Zu diesem Zweck sollen einige neue Übungsfahrräder angeschafft werden.

Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.: Der Verein organisiert Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen. Da sich Ausflüge mit dem Fahrrad bestens für inklusive Unternehmungen eignen, sollen weitere behindertengerechte Spezialfahrräder und Tandems angeschafft werden, für welche nun mit Hilfe der Spende eine barrierefreie Unterbringung errichtet werden soll.

Förderverein der Bodelschwingh-Schule Göppingen: Sport für behinderte Kinder und Jugendliche wird generell zu wenig angeboten. Deshalb möchte der Förderverein die Lehrer der Schule bei der Umsetzung neuer Aktivitäten unterstützen. Die Spende der Stiftung soll vor allem für die Anschaffung einer Grundausstattung für das neue Nordic-Walking-Projekt aufgewendet werden.

Die Spendenübergabe fand in Süßen anlässlich des „Freizeittreffs Spaßolympiade" für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Behinderung statt. Jürgen Matthias, Botschafter der Town & Country Stiftung, würdigte die Arbeit der Vereine: „Ich freue mich, dass diese tollen Projekte auch in diesem Jahr gefördert wurden. Die Unterstützung der Einrichtungen verhilft Kindern und Jugendlichen zu gesellschaftlicher Integration und fördert deren individuelle Entwicklung."Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de