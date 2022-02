Miss Thüringen 2017 Victoria Selivanov hat „Ja“ gesagt

Das begehrte Datum, der 22.02.2022, war bereits in der Heimatstadt Jena von Victoria Mihajlenko (geb. Selivanov (24)) voll ausgebucht .Doch die Titelträgerin ließ sich zusammen mit ihrem Verlobten Aleksej nicht davon abbringen und sicherten sich für die Standesamtliche Trauung den letzten Termin für den 02.02.2022. Alle Hürden überwunden - dachte das junge Paar sich so. Nur wenige Tage vor dem Ja-Wort verletzte sich die Trauzeugin und celebrity Make Up Artistin Susi KinzKi schwer - immer noch nicht genug , die Corona WarnApp stand dazu noch auf ROT.Nach zahlreichen PcR-Tests wendete sich das Blatt dann doch zum Gunsten von der frischen Familie. Alle Gäste waren negativ-getestet und auch die Trauzeugin konnte mit Geh-Hilfe und Gips an der Hochzeit teilnehmen. Victoria hält ihre über 17 Tausend Follower auf den Plattformen TikTok und Instagram über ihren Alltag als Model und Mama weiterhin auf dem Laufenden.