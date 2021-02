Wie ein junger Itzehoer die Welt erobern will

Steven Hofmeister hat den Schritt gewagt und sich trotz Corona bedingten Schwierigkeiten selbstständig gemacht. Es entsteht ein Unternehmen in Itzehoe, das seine Fühler in die ganze Welt ausstreckt. 



“Nicht nur zu Zeiten des Lockdown ist es für Firmen und Dienstleister wichtig einen guten Internetauftritt zu haben”, so Hofmeister “und genau den schaffen wir.” So simpel lässt sich eine Geschäftsidee zusammenfassen. Doch dahinter steckt viel mehr. “Wir bieten allen Kunden Rundumservice für ihre Homepage.” Zu diesem Angebot gehört für den Firmengründer die Erstellung von Logos, der Gesamtaufbau der Internetpräsenz und die Bereitstellung von Texten. Auch einzelne Teile können von Unternehmern eingekauft werden: “Schließlich braucht nicht jeder alles”, erklärt Hofmeister “mir ist wichtig flexibel zu sein, schnell zu reagieren und gute Qualität zu liefern.”



Internet-und jetzt?



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube



“Zusammen schaffen wir das!”

Echte Wertschätzung

Viele, gerade klein- und mittelständische, Unternehmen haben weder die Mitarbeiter noch die Zeit sich lange mit ihrem Internetauftritt zu beschäftigen. Hier setzt der Itzehoer an und übernimmt die weltweite Darstellung ohne den lokalen Einschlag zu vernachlässigen. “Eine Internetseite ist auf der ganzen Welt einsehbar, sie ist das Aushängeschild weit über die örtlichen Grenzen hinweg. Dem tragen wir Rechnung.” Dabei ist es für “Fix-text.de”, Hofmeisters Firma, völlig egal, wie groß das Unternehmen ist, was es vertreibt oder wo es seinen Sitz hat. Auch Dienstleister aller Art können sein Angebot in Anspruch nehmen. “Wenn die Leute nur noch wenig rausgehen dürfen, müssen Firmen ihre Werbung und ihre Leistungen anders präsentieren. Das schönste Schaufenster nutzt nichts, wenn es niemand sieht und das Internet ist quasi das online Schaufenster jeder Firma und jedes Dienstleisters.”So versteht sich auch Hofmeister mit “Fix-text.de” in erster Linie als Dienstleister, der seinen Kunden auf Augenhöhe begegnen möchte. Er liefert, was der Kunde braucht, vom Informationstext, über den Seitenaufbau bis zur Optimierung, damit große Suchmaschinen die Seite auch finden können. Dafür gibt es natürlich kompliziert klingende, zumeist englische, Begriffe, die nicht jeder auf Anhieb versteht. Die Übersetzung übernimmt Hofmeister und erklärt was “Publisher”, “Content” und “SEO Optimierung” sind. Auch vor schwierigen Themen oder komplexen Zusammenhängen scheut sich der 32-jährige nicht: “Ich habe ein gutes Team aufgebaut. Gemeinsam schaffen wir das!” Im erst seit Februar bestehenden Unternehmen hat Hofmeister bereits 2 Mitarbeiter und arbeitet aktiv mit 25 Freelancern zusammen und beweist damit jetzt schon, dass global und lokal sich nicht widersprechen müssen.Er leitet “ Fix-Text.de ” nach dem Vorbild großer Onlineunternehmen. “Kurze Wege, freie Entfaltungsmöglichkeiten für jeden Mitarbeiter und ein gutes Klima sind wichtig”, erläutert der Chef, “flache Hierarchie bedeutet bei mir, nicht nur per Du mit meinen Leuten zu sein, sondern auch ihre Meinung zu respektieren und ihnen zuzuhören.” Wertschätzung erfahren die Mitarbeiter bei Hofmeister nicht durch das Fehlen von Kritik, sondern durch das Aussprechen von Lob. “Gute Leistungen zu bemerken und auch zu benennen fördert und erhält die Motivation. Ich möchte, dass jeder einzelne meines Teams gerne bei mir ist.”Einer für allesHofmeister bietet alles aus einer Hand, so dass Kunden nicht zu unterschiedlichen Agenturen müssen, um Grafikdesign oder journalistischen Content zu bekommen. “Mit “ Fix-Text.business ” können wir nun auch Unternehmensberatung anbieten und so unser Angebot zu einer runden Sache machen”, erklärt der Itzehoer. Eine Firmengründung zu einer so schwierigen Zeit ist eine echte Herausforderung, die der zweifache Vater nur mit Unterstützung seiner Familie bewerkstelligen kann: “Meine Frau steht voll hinter mir und hält mir den Rücken frei. Ohne ihre Hilfe wäre es nicht zu schaffen.” Für Entspannung sorgt Familienhündin “Schoko”. “Bei einem Spaziergang mit meiner Familie und meinem Hund kann ich neue Kraft tanken.” Die Kraft und Energie wird Hofmeister brauchen, denn sein Unternehmen soll weiter wachsen und eine stabile Verbindung von Itzehoe in die ganze Welt werden.