Aktienanalyse - Eine Kurzanleitung

Was ist Aktienanalyse? Es ist die Untersuchung der Preisbewegung eines Marktes oder Finanzinstruments. Aktienanalysten versuchen, das Verhalten des Marktes, eines Vermögenswerts oder einer Branche über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu ermitteln. Sie verwenden historische Daten, um zukünftige Trends bei Preisbewegungen vorherzusagen. Gute Aktienanalysten können Informationen über die finanzielle Leistung und den Ausblick eines Unternehmens liefern.

Die meisten Finanzanalysten sind auf ein oder zwei Bereiche spezialisiert. Diejenigen, die im Finanzbereich arbeiten, können Finanzdaten von der Vergangenheit bis zur Gegenwart analysieren, um zukünftige Bewegungen vorherzusagen. Dies umfasst den Betrieb, die Verwaltung, die Anlage und den Verkauf von Aktien, Anleihen und anderen Finanzinstrumenten. Marktanalysten konzentrieren sich auf die aktuelle unternehmensspezifische oder branchenspezifische Leistung. Sie betrachten Trends und die Leistung der Unternehmen im Vergleich zu ihren Kollegen in derselben Branche oder mit ähnlichen Branchen.Die meisten Aktienanalysten glauben an technische oder fundamentale Analysen. Technische Analysten untersuchen die Wertentwicklung von Wertpapieren in der Vergangenheit und hoffen, Muster zu finden, die darauf hinweisen, wann die Kurse steigen oder fallen werden. Viele Händler betrachten jedoch den breiteren Kontext der Unternehmens- oder Branchengeschichte. Die Fundamentalanalyse untersucht die Gesamtleistung des Unternehmens in Bezug auf seine Hauptziele.Eine Aktienanalyse wird sowohl die Stärken als auch die Schwächen des Unternehmens untersuchen. Ein Analyst kann die Gewinnspanne des Unternehmens, die Marktkapitalisierung, den operativen Cashflow und andere wichtige Kennzahlen untersuchen. Das folgende kurzfristige oder tägliche Chart zeigt eine allgemeine Analyse, anhand derer Anleger die aktuelle Marktstärke und -schwäche bewerten.Im Tages-Chart steht der obere Rand des Balkens für das starke Unternehmen, während der untere Rand des Balkens für das schwächere Unternehmen steht. Die Farbe des Balkens zeigt an, ob es sich bei der aktuellen Periode um einen Bullenmarkt oder einen Bärenmarkt handelt. Wenn eine Aktie beispielsweise seit langem optimistisch auf ihre Gewinne reagiert, befindet sie sich auf einem Bullenmarkt. Wenn die Aktie hingegen eine Reihe von Quartalen oder Jahren verliert, befindet sie sich auf einem Bärenmarkt. Die meisten technischen Analysten verwenden das Tages-Chart als Hauptreferenzpunkt bei der Analyse der Aktienbewegung, um festzustellen, ob die aktuellen Gewinne in naher Zukunft voraussichtlich steigen werden oder ob die Gewinne voraussichtlich sinken werden.Da Analysten versuchen, die Trends zu identifizieren, anhand derer sie vorhersagen können, ob die aktuelle Periode bullisch oder bärisch sein wird, werden Händler auch nach Aktien suchen, die sich in Perioden mit negativen Trends konstant gut entwickelt haben. Diese Aktien bieten dem Händler eine größere Chance, in naher Zukunft Geld zu verdienen. Kluge Anleger müssen jedoch auch erkennen, dass sie zwar die besten Aktien auswählen können, aber möglicherweise nicht immer die richtige Richtung einschlagen. Daher verwenden Aktienanalysten manchmal technische Analysen, bei denen die Aktienhistorie, der aktuelle Kurs und die Performancehistorie untersucht werden, um den Anlegern Empfehlungen zu geben.