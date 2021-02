Campingzubehör kann Ihr Campingerlebnis von gut zu großartig verändern, und es gibt eine große Auswahl. Wir haben einige Nachforschungen angestellt und die fünf wichtigsten Campingzubehörteile aufgelistet, die Sie für Ihren nächsten Campingausflug benötigen. Unser Rat? Weiter lesen...

Campingzubehör, das beim Schruppen in der freien Natur besonders gut zur Geltung kommt, sind tragbare Öfen und Campingkocher . Beide bieten eine einfache und effiziente Möglichkeit, köstliche Mahlzeiten zuzubereiten, wenn Sie bereit sind, Ihren Campingplatz zu verlassen. Tragbare Öfen sind ein Muss für jeden echten Camper, der lange Strecken auf der Suche nach dem perfekten Platz zum Aufstellen seines Zeltes zurücklegen möchte. Wir haben das beste Campingzubehör getestet - von kompakten tragbaren Öfen, die direkt von Ihrem Auto aus kochen, bis hin zu motorisierten Hochleistungsoptionen, die Ihren Campkoch sogar warm halten, während er daran arbeitet, die Mahlzeiten zuzubereiten, die alle Ihre Besatzungsmitglieder für die Dauer Ihres Campingausfluges.Biotit ist ein entscheidendes Element Ihrer Wasserversorgung, und eines der besten Campingzubehörteile, mit denen Sie mehr aus Ihren Ausflügen herausholen können, ist ein höflicher Wasserfilter. Biotitfilter entfernen giftige Stoffe aus Ihrem Wasser und geben Ihnen sauberes Wasser, wodurch sich Ihre Haut und Ihr Körper gesund und revitalisiert fühlen. Eines der besten Campingzubehörteile für die Zeolithfiltration ist ein Wunderboom. Wonderboom-Filter entfernen nicht nur giftige Metalle und Gerüche, sondern können auch Blätter und Schmutz aus Ihrem Wasser entfernen.Winterzelte und andere Ausrüstung sind großartig, aber um sich bei kälterem Wetter warm zu halten, sollten Sie Winterkleidung wie dicke Wollsocken, einen warmen Pullover und eine Wärmedecke oder eine toastige Feuerdecke mitnehmen. Sie sollten sich auch mit einigen Notvorräten für Lebensmittel und Wasser wie Konserven und Müsliriegel, einer Notfalltaschenlampe, einem Kompass und einem Rauchmelder eindecken. Die meisten Leute, die campen, bringen oft ihr Lieblingsgetränk mit, sei es ein Sportgetränk oder ein kühles Gebräu, eine Wasserflasche und Utensilien aus Edelstahl oder ein zusammenklappbares Biertrinkwerkzeug. Ein Toaster und eine Kaffeemaschine sind ebenfalls hervorragende Ergänzungen zu Ihrem Überlebenskit.Wasserdichte und abriebfeste Kleidung trägt wesentlich dazu bei, dass Sie sich in jedem Zustand wohl fühlen. Wählen Sie aus drei Arten wasserdichter Kleidung: Baumwolle, Nylon oder Polyester. Wählen Sie Ihre Kleidung je nachdem, wo und wie lange Sie campen. Wenn Sie im Freien bleiben möchten, wählen Sie das haltbarste wasserdichte Material, das Sie sich leisten können. Polyester ist im Allgemeinen die beste Wahl, wenn Sie längere Zeit campen.Wetterfeste und abriebfeste Campingausrüstung ist wichtig, wenn Sie einen angenehmen Aufenthalt im Wald verbringen möchten. Es ist normalerweise besser, in langlebige und langlebige Gegenstände zu investieren, von denen Sie wissen, dass Sie sie bei schlechtem Wetter verwenden können. Zum Beispiel sind Bärengrylls speziell für den Einsatz bei extremer Kälte konzipiert und insofern wasserdicht, als sie auch bei Regen geeignet sind. Sie sind außerdem wasserdicht und langlebig genug, um es mit hungrigen Bären aufzunehmen! Was auch immer Sie auf Ihrem nächsten Campingausflug mitnehmen müssen, es gibt eine Reihe von Produkten, die sowohl stilvoll als auch langlebig sind, sodass Sie sicher auf das Schlimmste vorbereitet sind.