Schlager > Nichts ist wie vorher

Nichts ist wie vorher

16.10.2019



Die Zeit sie rinnt an mir vorbei

Bei Regen und bei Sonnenschein.

Da hör ich dein Lachen.

Du gehst auf mich zu.

Ich öffne die Türe und lade dich ein.

Ich lass dich in mein Herz hinein.



Wie ein Wirbelsturm.

Nichts ist wie vorher.

Kommt es über mich



Wie ein Wirbelsturm.

Nichts ist wie vorher

Denk ich nur an dich.



Die Zeit steht wieder mal still.

Weil ich nach dem Sinn fragen will.

Da hör ich dein Lachen.

Du gehst auf mich zu.

Ich öffne die Türe und lade dich ein.

Ich lass dich in mein Herz hinein.



Wie ein Wirbelsturm.

Nichts ist wie vorher.

Kommt es über mich



Wie ein Wirbelsturm.

Nichts ist wie vorher

Denk ich nur an dich.



Ich seh in deine Augen.

Ich habe zu dir vertrauen.

Denn ich hör dein Lachen.

Denn du gehst auf mich zu.

Ich öffne die Türe und lass dich ein.

Ich lass dich in mein Herz hinein.



Wie ein Wirbelsturm.

Nichts ist wie vorher.

Kommt es über mich



Wie ein Wirbelsturm.

Nichts ist wie vorher

Denk ich nur an dich.



Songtext Schlager



Wer schreibt die Melodie ?

Wer singt den Schlager?



#„Schreiben ist das ICH mit Psychologie“

© Brigitte E. Amft-Obermaier

