Tennissparte des SSV Kirchhorst in Isernhagen eröffnet Tennisplätze 2021

Isernhagen : SSV Kirchhorst Tennisanlage |

Was für ein herrlicher und sonniger Saisonstart für uns Tennisspieler aus Kirchhorst am 24.04.2021. Endlich geht es wieder los - Saisonstart 2021 anders als sonst - dennoch fröhlich!

Alle Tennisspieler sind froh, wieder draußen an der frischen Luft Tennis spielen zu können! Tennisplätze in Top-Zustand!



Nach der langen dunklen Winterzeit können wir unserem liebsten Hobby wieder draußen nachgehen.Natürlich läuft so ein "Saisonstart" aktuell pandemiebedingt anders als sonst ab - alle Vorgaben wegen der aktuellen Pandemie lassen leider kein Turnier oder eine Feier zu und auch kein geselliges Miteinander nach dem Spiel ist möglich, daran ist leider noch lange nicht zu denken. Dennoch sind wir Tennisfreunde des SSV Kirchhorst sehr froh,dass Tennis als eine der wenigen Sportarten aktuell erlaubt ist.Die SSV Tennissparte hatte sehnsüchtig auf den Saisonstart gewartet. Endlich wieder auf der roten Asche die gelbe Filzkugel jagen zu können, endlich wieder draußen an der frischen Luft, Tennis zu spielen zu können - wie besonders! Die Fröhlichkeit und die gute Stimmung waren den einzelnen Tennisspielern der Tennissparte deutlich anzumerken. Es wurde am 24.04.2021 bereits auf allen Plätzen gespielt, gematcht, geschwitzt und der erste Sonnenbrand und der erste Muskelkater waren natürlich schon vorprogrammiert - das lieben wir Tennisleute und das gehört dazu!