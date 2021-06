Tennisjugend vom SSV Kirchhorst startet erfolgreich in die Punktspielsaison 2021

Isernhagen : SSV Kirchhorst Tennisanlage |



Was für ein toller Auftakt für die Tennisjunioren B und C und das Team Junioren U 10 Team Orange der Tennissparte des SSV Kirchhorst!

Die Junioren B und C gewinnen beide ihre Heimspiele mit 3:0, die Junioren U 10 Team Orange gewinnen auswärts 3:0. Ein grandioser erster Punktspieltag!

Mit viel Freude und Begeisterung haben unsere SSV Tenniskids ihr erstes Punktspiel am 29.05.2021 gemeistert. Die Junioren B (Mika Hagedorn und Matti Heger) bestritten ihr erstes Heimspiel gegen die Mannschaft des TSV Anderten. Sowohl die Einzel als auch das Doppel gewannen unsere SSV Jungs und gingen mit dem Ergebnis 3:0 happy nach Hause.

Die Junioren C (Paul Leonard Karlstetter, Bennet Sprysch und Tim Friese) gewannen souverän beide Einzel mit jeweils 6:4; 6:1 (Bennet) und 6:0; 6:0 (Tim) und auch das Doppel wurde deutlich mit 6:0; 6:1 von Paul Leonard und Tim gegen die Tennisjungs des SV Großburgwedel gewonnen.

Unsere jüngste Mannschaft des SSV Kirchhorst, die Junioren U 10 Team Orange, bestehend aus: Leke Suka, Maximilian Neumüller, Luna Sprysch und Jonas Frey gewannen am 29.05.2021 ihr erstes Auswärtsspiel gegen den Celler TV. An Nr. 1 gewann Leke mit 6:0; 6:0, an Nr. 2 gewann Max mit 6:3; 6:2 und das Doppel wurde siegreich mit 6:0; 6:2 von Leke und Max gespielt. Tolle Ergebnisse!

Die SSV Tennissparte ist total begeistert von den drei erfolgreichen Punktspielen unserer Tennisjugend. Besonders freuen wir uns, dass die Tenniskids so viel Spaß am Tennissport haben und so engagiert beim SSV Kirchhorst Tennis spielen und so fleißig trainieren.

Weitere Highlights und News der Tennissparte des SSV Kirchhorst auch unter: www.ssvkirchhorst-tennis.de