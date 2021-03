SSV Kirchhorst macht mit bei "Deutschland spielt Tennis" 2021

Isernhagen : SSV Kirchhorst Tennisanlage |

SSV Tennisfreunde planen "Tag der offenen Tür" im Rahmen der bundesweiten Aktion "Deutschland spielt Tennis"

Auch im Jahr 2021 setzen wieder zahlreiche Tennisvereine in ganz Deutschland unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“ ein Zeichen für den Tennissport und eröffnen ab dem 24. April gemeinsam bundesweit die Sommersaison. Am Sonntag, den 16.05.2021 von 10-16 Uhr (natürlich nur, wenn die Pandemie es zulässt) können Tennis- und Sportinteressierte bei uns beim SSV Kirchhorst die verschiedenen Facetten des Tennissports beim „Tag der offenen Tür“ erleben. Ein aktionsreicher Tag und ein buntes Programm erwarten euch! Wir SSV Tennisfreunde zeigen auf unserer Anlage, warum das Spiel mit dem gelben Filzball einfach Spaß macht und präsentieren den Besuchern*innen der Vereinsanlage im Krümpelweg 2 in Stelle ein ebenso umfangreiches wie attraktives Tennis-Programm zum Zuschauen und Mitmachen - Schnuppertraining, Schaukampf, Kleinfeldtennis, Aufschlagmessung, Kinderprogramm mit Schatzsuche und viele andere Aktivitäten werden angeboten. Die bundesweite Saisoneröffnung im Rahmen von „Deutschlandspielt Tennis“ findet 2021 bereits zum 15. Mal statt. Knapp 1,4 Millionen Besucher*innen wurden seit der Premiere gezählt, mehr als 114.000 neue Mitglieder konnten insgesamt gewonnen werden. An diesen Erfolg wollen der Deutsche Tennis Bund und auch wir Tennisfreunde vom SSV Kirchhorst in diesem Jahr gemeinsam anknüpfen. Mehr Informationen zu „Deutschland spielt Tennis“ unter: www.deutschlandspielttennis.de. Alle Infos zu unserem Aktionstag, weitere Termine und alle Pläne der SSV Tennissparte für die Sommersaison 2021 findet ihr auf unserer Webseite unter: www.ssvkirchhorst-tennis.de.