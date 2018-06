SMC-Kartfahrer können es besser als die Fußballer

Isernhagen : MSC der Polizei Hanover |

Bei trockenem Wetter wieder viele Pokale für die jungen Rennfahrer



Ein Siegerpodest nur für die Stadthäger Kartfahrer-das gibt es nicht oft. Scheinbar gibt es in anderen Vereinen keinen jungen Nachwuchs vom Geburtsjahrgang 2012, der sich schon auf die Rennstrecke wagt. Beim Kartslalom vom MSC der Polizei Hannover ging vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC nun sogar der dritte Nachwuchsfahrer an den Start. Bennet Stahlhut setzte sich auch gleich vor Sally Rädke und Marie Sievers auf Rang 1 durch. Somit war das Treppchen komplett in Stadthäger Hand. Mit 29 Kindern war die nächstältere Klasse K1 wieder gut besetzt. Nico Greth brachte sich durch eine geworfene Pylone leider um zwei Plätze, erreichte aber trotzdem noch einen guten 5.Rang.Im Mittelfeld waren Moritz Sievers (11), Marlon Harms (14) und Nevio Ilias Schulz (17). Magnus Debian Mutschke durfte sich über Platz 20 freuen, Alexander Maddox Flieger und Lenn Drewes wurden 22. und 24.Guter Vierter der K2 wurde Erik Tietz, Chris Rädke erreichte Platz 7.Eric Lammering wurde 12. der 20 Starter. „Hannover war immer nicht so super für unsere Fahrer, aber heute sah es besser aus“, freute sich Sportleiter Olaf Tegeler.Jannik Stahlhut, Bruder von Bennet, hat es als Neuling in der K3 schon sehr schwer. Aber mit Platz 15 von 20 Teilnehmern hat er sich in seinem ersten Rennen gut behauptet. Teamkollege Timo Greth kam auf Rang 18.K4-Fahrer Silas Fauth hatte heute nicht seinen besten Tag und musste mit Platz 16 die rote Laterne nach Hause tragen. Remus-Antonius Krüger (K5) erreichte Rang 6 bei 8 Fahrern.