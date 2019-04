Saisonauftakt beim RTC Altwarmbüchen

Die knapp 70km lange Tour führte vom Schulzentrum über Neuwarmbüchen, Thönse, Wettmar, Dasselbruch und Adelheitsdorf nach Nienhorst. Im Verlauf der weiteren Strecke gab es dann eine kleine Pause, weil die Reifenhexe zugebissen hatte. Nach weniger als 10 Min. hatte Tommy das Problem kompetent behoben und es ging flott weiter durch Obershagen nach Hänigsen zur Eisbar. In kurzer Zeit hatte die kompetente Bedienung 18 verschiedene Eiswünsche, mit und ohne Sahne, aufgenommen und geliefert. Kaffee und Cappucino gab es natürlich auch noch.Mit gutem Schiebewind ging es dann über Otze und Schillerslage zurück zum Startort. Nach knapp drei Stunden waren alle wieder zu Hause mit der Gewissheit, bestens für die kommenden Saison gerüstet zu sein.An dieser Stelle möchte der Vorstand auf die 28. RTC-Radtouristikfahrt am 19. Mai 2019 hinweisen. Zusammen mit dem gleichzeitig stattfindenden Heide-Marathon wird von der Heinrich-Heller-Schule gestartet. Die Langstrecke ist Teil der RADMARATHON-CUP-DEUTSCHLAND Serie und bundesweit ausgeschrieben. Alle Details und Voranmeldungen unter www.rtc-altwarmbuechen.de.Ab sofort findet auch wieder unser Training mittwochs 18:00h statt. Startort ist wie immer am Helleweg. Die Senioren treffen sich montags, mittwochs und freitags, jeweils 12:30h, auch am Helleweg. Gäste sind immer willkommen.Den GPS-Track der Eröffnungstour zum Nachfahren findet man unter : https://www.gpsies.com/map.do?fileId=yzjncyealitxt... Wir wünschen allen eine unfallfreie und erfolgreiche Saison. Für weitere Auskünfte und Infos stehen wir unter 01713516259 gern zur Verfügung.Manfred Voß1.VorsitzenderRad Touren Club Altwarmbüchen e. V.01713516259