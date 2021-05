RTC Altwarmbüchen, Corona und was noch geht

Auch der RTC hat nun die für den 06.06.21 geplante Radtouristikfahrt absagen müssen. Damit ist das bereits die dritte Veranstaltung des Vereins, die der Pandemie zum Opfer fällt. Erhebliche wirtschaftliche Einschränkungen sind die Folge.Aber aufgeben gibt es nicht !In der Zeit vom 29.05. – 12.06.21 bietet der Verein eine Corona-RTF an. Das sind zwei Strecken, 80 u. 110km, die nach einem GPX-Track abgefahren werden können. Die Tracks stehen ab dem 24.5. zum Download unter www.rtc-altwarmbuechen.de bereit. Die Touren sind für Jedermann und Wertungskarteninhaber. Die letztgenannten bekommen die entspr. Punkte eingetragen. Wer möchte kann den Verein mit einer Spende unterstützen. Details und Ausschreibung findet man auf der oben genannten web-site.Zwischenzeitlich stehen wir mit Rat(d) und Tat für die neue Saison zur Verfügung. Gern arbeiten wir für sie auch Tourenvorschläge in unsere schöne Umgebung aus.Wir sehen uns !!Manfred Voß1.VorsitzenderRad Touren Club Altwarmbüchen e. V.01713516259