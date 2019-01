Kreismeisterschaft Lichtschießen 2019 fand mit hervorragender Teilnehmerzahl in Isernhagen FB statt

Kreismeisterschaft Lichtschießen 2019 vom Kreisschützenverband Burgdorf fand mit hervorragender Teilnehmerzahl in Isernhagen FB statt

Mehr als 100 Kinder nahmen an dem Wettkampf „Lichtschießen“ am 26. Januar teil. Die Jahrgänge 2007 bis 2013 durften mit den Lichtpunktgewehren ihr Können beweisen. Gefordert waren 20 Schüsse auf einer Distanz von 10 Metern.Im Schützenhaus des Schützenvereins Isernhagen FB von 1938 e.V. wurden die Kinder von Werner Bösche, Herbert Eggert, Melanie und Jörn Kindel (KSV Burgdorf) sowie vom 1. Vorsitzenden Hans-Peter Mahrholdt, Gabor Kissro (Schießsportleiter), und Lena Hotopp, 1. Jugendleiterin, (Schützenverein Isernhagen FB) begrüßt.Die Jugendleiter/-Innen betreuten vor, während und nach dem Schießen die Kinder vielfältig. Im Gastraum standen ein Krökeltisch und verschiedene Spiele zur Verfügung. Die aktuellen Schießergebnisse konnten von den Kindern, Eltern, Betreuern und Freunden des Schießsports auf einem großen Bildschirm live mitverfolgt werden. Es war beeindruckend, mit welcher Konzentration und Disziplin die Kinder an den Start gingen.Die ersten drei Platzierten erhielten Urkunden und Medaillen, alle Kinder bekamen „bunte Tüten“ für ihre erbrachten Leistungen. Das Besondere jedoch ist, das Schießen um die Kreiskinderkönigswürde. Der Teilnehmer mit dem besten Teiler-Ergebnis bekommt auf der Kreisdelegiertentagung am 02. März in Burgdorf die Kreiskinderkönigskette verliehen. Das Ergebnis bleibt bis dahin geheim.Das Schützenhaus Isernhagen verfügt über zwei Lichtpunktanlagen sowie neun elektronische Schießanlagen für Luftgewehr und Luftpistole. Für diesen Lichtpunktwettkampf stellte der KSV Burgdorf zusätzlich seine Lichtpunktanlagen zur Verfügung. Somit konnte der Wettkampf an einem Tag stattfinden. Ein großer Dank an den Schützenverein Isernhagen FB, den Mitarbeitern vom KSV Burgdorf sowie allen Helfern für die sehr gelungene Durchführung.Text u. Fotos: Ines Blume, Referendarin für Öffentlichkeitsarbeit des KSV Burgdorf