Jugenwardteam der SSV Tennissparte organisiert Tennisjugendcamp beim SSV Kirchhorst

Isernhagen : SSV Kirchhorst Tennisanlage |

Mitgliedschaft der SSV Tennissparte wählt neue Jugendwarte

Dirk Kuhlbusch und Tobias Poremba organiseren Sommertenniscamp mit einer Übernachtung für alle Tenniskids im Alter von 8 bis 14 Jahren

Am 23.06.2021 fand beim SSV Kirchhorst die Tennisspartenversammlung statt. Der langjährige und engagierte Jugendwart und Tennisfreund Günter Kirsch schied aus dem Amt aus. Die Mitgliedschaft wählte in diesem Jahr ein Jugendwartteam. Zwei bekannte engagierte Tennisspieler aus Kirchhorst, die bei unseren Herrenmannschaften (Herren 30 und Herren 40) mitspielen.Am Freitag, den 27.08.2021 von 16-19 Uhr ist erstes Kennenlernen aller Teilnehmer/innen, am Samstag, den 28.08. geht es um 10 Uhr los, Sonntag, den 29.08.2021 endet das Tenniscamp gegen 14 Uhr. Das Camp beinhaltet eine Übernachtung. Unsere SSV Vereinsgaststätte kümmert sich um das leibliche Wohl. Die Kosten pro Kind betragen 65 Euro.Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer/innen und wünschen allen Tenniskids viel Spaß auf dem Platz und ein spaßiges Wochenende beim SSV Kirchhorst.