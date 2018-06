Gute Teamleistung bringt Platz 5 in der Tageswertung - Dreimal Platz 6 in der Einzelwertung für die Jugendgruppe des KCL Luthe im ADAC e. V.

Isernhagen : MSC Polizei Hannover |

Rauf auf die A2 und ruck-zuck Hannover-Lahe die Abfahrt nehmen.

Viele kennen sicherlich das große Einkaufszentrum von den Wochenendeinkäufen. Aber heute blieb es hier ruhig. Nur auf dem Parkplatz vor Mode Adler hörte man die wohlbekannten Geräusche laufender Kartmotoren. Der MSC Polizei Hannover baute an vertrauter Stelle einen anspruchsvollen, aber lösbaren Parcours auf.Die Jugendgruppe war wieder vollzählig dabei und Paul-Robert Gutzke war der erste Fahrer der für den KCL in der K3 an den Start ging. Seine guten Leistungen der Vorwoche konnte er mit seinem 6. Platz bestätigen.In der K2 war Elias Pott schnell unterwegs. Dies hätte für Platz 2 gereicht, aber leider zerstörte ein Pylonenfehler den Traum vom Podium. So wurde es der 6. Platz. Aber seine Fortschritte waren heute unübersehbar. Auch bei Simon Kleine lief es wieder gut. Er konnte sich den 13. Platz bei 20 Startern sichern. Immer motiviert und freundlich, so kennt man auch Liz Hiller. In ihrer ersten Saison ist sie gut dabei. Denn sie lässt stets einige Kinder hinter sich. Diesmal reichte es für Platz 18.Als letztes starteten die Jüngsten in der K1. Nick Rustler holte - man kann mittlerweile sagen wie gewohnt - mit Platz 6 ein gutes Ergebnis. Fine Hiller strahlte über Platz 12 und Karlotta Sorembe belegte eine guten Mittelfeldplatz 15.Mit einer guten Mannschaftsleistung konnten die Kids auch ihren Platz 2 in der Wertung des Mittelweserpokals verteidigen.Jetzt laufen die Vorbereitungen für das Motorsportwochenende des KCL auf vollen Touren. Der nächste Kartslalom findet diesmal schon am kommenden Samstag statt. Danach geht es in die wohlverdiente Sommerpause.