Advents- und Weihnachtsgrüße der Kirchhorster SSV Tennissparte

Isernhagen : SSV Kirchhorst Tennisanlage |

Ein herausforderndes Tennisjahr geht zu Ende

Allen SSV Tennis- und Sportfreunden und SSV Mitgliedern eine vor allem gesunde Adventszeit und fröhliche Weihnachten 2020 sowie einen guten Start ins Jahr 2021



Rückblickend lässt sich feststellen, dass es natürlich auch für uns SSV Tennisfreunde aus Kirchhorst ein sehr ungewöhnliches Tennisjahr mit vielen Einschränkungen und vielen komplizierten Bestimmungen war. Wegen der Corona-Pandemie fing die Sommersaison 2020 verspätet offiziell erst Anfang Mai an. Dann konnten wir Tennisspieler/innen die Zeit bei herrlichem Sonnenwetter sportlich auf unseren Plätzen nutzen, nachdem alle Corona-Regelungen und verpflichtenden Maßnahmen umgesetzt wurden – bis Oktober war es möglich unser liebstes Hobby unter bestimmten Voraussetzungen auszuüben. Ein herzliches Dankeschön an alle Tennisfreunde an dieser Stelle für das umsichtige und sehr achtsame Miteinander auf der Tennisanlage während dieser schwierigen Zeit. Die verschiedenen Corona-Maßnahmen, um den Tennisbetrieb durchzuführen und dann mit fortwährenden Veränderungen regelkonform aufrecht zu halten, war im Rückblick eine große Herausforderung für alle. Der Trainingsbetrieb verlief mit Einschränkungen, die Punktspiele starteten erst spät im August, diverse Veranstaltungen mussten abgesagt oder verschoben werden. Sehr erfreulich war aber die Durchführung der, unser 1. LK-Tages-Tennisturnier, welches mit großer Resonanz sehr gut angenommen und besucht wurde. Die Turnierleitung dankt allen Beteiligten, dem sehr engagierten Helferteam und der netten Tennissparte des FC Neuwarmbüchen, die uns wieder in Kooperation so toll unterstützt hat. Auch 2021 sollen LK-Turniere in dieser Form beim SSV Kirchhorst stattfinden, aber auch Vereinsmeisterschaften, Mixed- und Kuddelmuddelturniere für die Jugend und Erwachsenen. Leider mussten viele Veranstaltungen der Tennissparte ausfallen, das traditionelle Nikolaustennisturnier am Samstag, den 12.12.2020, welches schon seit vielen Jahren in der Wedelhalle in Kooperation mit der Tennissparte des FC Neuwarmbüchen stattfindet, muss leider aus aktuellem Anlass abgesagt werden. Für die Wintermonate waren auch schöne Veranstaltungen wie beispielsweise eine Grünkohlwanderung, Boßeln oder auch eine Tennisfaschingsfeier im SSV Vereinsheim geplant, doch auch diese Events können aktuell nicht durchgeführt werden.Im Namen des gesamten Tennisvorstandes unter der Leitung von K. Drewicke danken wir allen SSV Tennisfreunden und Mitgliedern, die uns in dieser schwierigen Zeit trotz alledem die Treue gehalten haben. Wir hoffen, wieder viele Gesichter der Tennisgemeinschaft im April auf der SSV Tennisanlage begrüßen zu können. Für die Sommersaison 2021 haben wir viel vor und geplant, viele Aktionen rund um den Tennissport. Auf unserer Webseite untererfahrt ihr zeitnah alles über die neuesten Events, alles was bei uns so geplant ist. Alle Infos über die aktuellen Geschehen des Vereins und News aus unserem Vereinsheim könnt ihr auch auf unserer Webseite im

