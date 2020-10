Abspielen und Saisonende 2020 der Tennisfreunde vom SSV Kirchhorst

Isernhagen : SSV Kirchhorst Tennisanlage | 

Die letzten Stunden der Sommersaison 2020 gingen bei den Tennisfreunden der SSV Tennissparte in Kirchhorst am Sonntag, den 04.10.2020 mit viel Sonne zu Ende.

Abspielen mit Kuddel-Muddel 2020 trotz Corona und Co. ein herrlicher Tag mit 16 Mitgliedern und Gästen.

Um 12 Uhr trafen sich noch einmal und voraussichtlich draußen nun das letzte Mal 16 Mitglieder und Gäste auf der Tennisanlage des SSV Kirchhorst. Die Temperaturen und viel Sonne ließen es zu, dass noch von 12 bis 14 Uhr auf allen 6 Plätzen in bunten Mixed-Runden gematcht werden konnte. Langsam zum Nachmittag zogen dunkle Wolken auf, doch blieb es so stabil, dass alle noch entspannt auf der Vereinsterrasse das Grillbuffet der Wirtsfamilie Kramski genießen konnten. Ab 17 Uhr konnten alle Teilnehmer/innen zu Hause den ersten Regentropfen entkommen.Unser neugewählte Abteilungsleiter Klaus Drewicke hatte alle Teilnehmer mit einer schönen Begrüßungsrede erfreut und zog noch ein positives Fazit dieser sehr speziellen "Corona-Sommersaison 2020", die aber aus seiner Ansicht und im Namen des gesamten Tennisvorstandes reibungslos und gut abgelaufen ist, wenn man bedenkt, wie sich das Jahr 2020 ab März entwickelt hat. Hervorgehoben wurden noch einmal das schöne LK-Tagesturnier am 12.09.2020, die "1. KiHo Open 2020" in Isernhagen und die positiven Resultate der spielenden Mannschaften.