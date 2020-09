1. KiHo Open 2020 in Isernhagen- was für ein toller Turniertag beim SSV Kirchhorst

Isernhagen : SSV Kirchhorst Tennisanlage |



SSV Kirchhorst richtet erstes LK-Tagesturnier aus am 12.09.2020

36 Teilnehmer*innen in drei Altersklassen stellen sich der Herausforderung

Grandioses Teilnehmerfeld!



Damit hätte natürlich keiner der beiden Turnierleiterinnen (Simone Drawer und Karen Lessmann) der SSV Tennissparte gerechnet - viele Turnierspieler von sehr weit und fern! Aus den entferntesten Regionen und Nachbarbundesländern!Der Turniertag war sehr optimal - mit viel Sonne - und den besten Tennisvoraussetzungen für alle - keine Wolke am Himmel und die Stimmung aller Spieler*innen der Damen 40, Herren 40/50 war nur positiv und hat richtig Spaß gemacht. Die Turnierform: Spiralmodus! Viele sehr sehenswerte und herausfordernde Matches, alle gingen mit zwei Matches über den Tag verteilt z. T. auch mal an ihre Grenzen! Was für eine Challenge! Dieund der Kooperations-Nachbarvereinkonnten alle Spieler zeit- und terminmäßig sehr gut planen, alle Terminwünsche wurden erfüllt. Das Gastroteam der SSV Vereinsgaststätte hatte nicht nur für den Turniertag mit Sportleressen und Kuchen etc. optimal geplant. Auch für abends wurde sehr nett mit Feuerkorb und Bratwürstchen vom Grill vorgesorgt. Was für ein schöner Tag, trotz Corona & Co. Die Hygieneempfehlungen, die Hygieneetiquette und alle strengen Vereinsvorgaben der Tennissparte und der beiden Turnierleiterinnen wurden streng umgesetzt. Die Turnierleitung bedankt sich bei allen Helfern*innen am Turniertag,beim Vorstand des FC Neuwarmbüchen (u.a. Uschi u. Oskar Roth) und beim Gastroteam der Familie Kramski. Gerade auch unser Nachbar-Partnerverein FC Neuwarmbüchen hat wieder mal gezeigt, wie man eine kleine Tennisanlage mit 4 Tennisplätzen, top gepflegt, führen kann. Absolut vorbildlich und sehr beeindruckend und schön zu wissen,dass die Tennisfreunde des SSV Kirchhorst diese Kooperation hat! Als Turnierleitung haben wir sehr viel positives Feedback erhalten. Dafür sind wir in Hinsicht auf weitere Turniere ab 2021 sehr dankbar! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und auf neue Turnierspieler*innen bei uns auf der Anlage im Krümpelweg in Stelle (Kirchhorst).Schaut mal bei mybigpoint.tennis.de ab April rein.