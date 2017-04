Frühjahrs-Altkleider- und Brillen-Sammlung

Isernhagen : Garage der Begegnungsstätte |

Der DRK OV Kirchhorst sammelt am



Samstag, 29.04.2017, in der Zeit von 10-15 h an der Garage der Begegnungsstätte, Schulweg 3 in Kirchhorst



saubere, tragbare, gut verpackte Altkleider sowie paarweise gebündelte heile Schuhe, die von der Kleidung gettrennt verpackt sein sollte.



Ebenso wird Haushaltswäsche, Inletts, Decken pp in ebensolchem Zustand angenommen.



Diese Spenden sind für das KatS-Lager bestimmt.



Weiterhin werden intakte, bruchfest verpackte Brillen-Spenden erbeten. Sie gehen in einer grö0eren Charge in die Dritte Welt oder werden an Obdachlose in Deutschland bei Bedarf weitergegeben. Zuvor wird ein Augenarzt oder Optiker die Brillen vermessen.



Für Ihre Spenden bedanken wir uns schon heute im Namen der Empfänger und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen mit Ihnen.



Ihr

Team des

DRK OV Kirchhorst



PS: Die Herbstsammlung mit gleichen Spendemöglichkeiten findet zur gleichen Zeit am gleichen Ort am Tag der Bundestagswahl statt - so können Sie auf dem Weg ins Wahllokal noch Gutes tun!