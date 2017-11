Die Planungen um die Klärschlammverbrennungsanlage im Altwarmbüchener Moor (Hannover-Lahe) werfen einige Fragen auf:

Antworten darauf soll ein Wissenschaftler gegeben, der sich als Chemiker fundiert mit Stoffströmen auseinander gesetzt hat. Der Ortsverband von Bündnis 90/ Die Grünen lädt deshalb zu einemzur Zukunft der Klärschlammverwertung ins Rathaus Isernhagen ein.Referent des Abends ist. Er ist u.a. Gründer und wissenschaftlicher Geschäftsführer von EPEA, ein internationales Umweltforschungs- und Beratungsinstitut mit Hauptsitz in Hamburg. Um Lösungen für komplexe Umweltprobleme zu entwickeln, wurde EPEA 1987 von Greenpeace gegründet. Seitdem ist Braungart mit Forschung und Beratung für öko-effektive Produkte befasst, also Produkte und Produktionsprozesse in einem Kreislauf, die nicht nur nicht schädlich für Mensch und Natur sind, sondern nützlich.Die Veranstaltung findet amBothfelder Str. 29, 30916 Isernhagen-Altwarmbüchen statt. Der Eintritt ist frei.