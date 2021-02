Stumm gegen die geplante Klärschlammverbrennung in Hannover Lahe

Isernhagen : Altwarmbüchener See |

Es gibt umweltfreundliche Alternativen, zukünftig mit dem Klärschlamm umzugehen, als ihn in einer Monoverbrennungsanlage zu verarbeiten und dabei weiteres CO2 in die Luft zu blasen. Der Umweltschutzverein in Isernhagen und Umgebung e.V. möchte darüber aufklären und bittet alle Interessierten, sich an einer Menschenkette am Altwarmbüchener See zu beteiligen. Wir treffen uns am Sonntag, den 14.02.2021 von 14.00Uhr-15.00Uhr unter strengen Corona Regeln, also mit medizinischer Maske, Handschuhen und viel Abstand

beim Badestrand der Gemeinde Isernhagen, um gegen die Verbrennungsanlage zu demonstrieren. Am Badestrand der Gemeinde Isernhagen