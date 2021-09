Klärschlammverbrennung: Rückmeldungen der Isernhagener Parteien

Umweltschutzverein in Isernhagen und Umgebung e. V. hat sich in Sachen Klärschlamm-Verbrennung seit Jahren engagiert.Wir haben versucht die Gemeindeverwaltung und Parteien für dieses Thema zu interessieren. U.a. hat unserer Arbeitskreisklärschlamm mit allen Bürgermeister-KandidatInnen der Parteien Gespräche geführt und Sie um Unterstützung gegen die Pläne der Stadt Hannover und enercity gebeten.

Nach seiner Klage vor dem Verwaltungsgericht hat er aktuell noch einmal die Isernhagener Parteien mit Ihren Bürgermeisterkandidaten mit einem offenen Brief

gebeten darzustellen, was sie bisher unternommen haben um eine solche Anlage an unserer Gemeindegrenze zu verhindern.

Wir dokumentieren die Antworten an dieser Stelle, weil es hier möglich ist, aktuelle Kommentare zeitnah abzugeben. Denn am Sonntag ist Komunalwahl und es könnte die WählerInnen interessieren, welche Haltung die Kandidierenden zu dem Hannoverschen Projekt und generell zur Verbrennungstechnologie und ihren Alternativen einnehmen................................................................................................................................................06.09.2021 Rückmeldung der CDU Isernhagen:Gern nehmen wir, wie von Ihnen angefragt, zur Thematik Klärschlammverbrennung Stellung.Wir dürfen ausgehen, dass diese Stellungnahme bei Veröffentlichung unverändert bleibt.Viele GrüßeTim Mithöfer    Helmut LübeckVors. Gemeindeverband  Fraktionsvorsitzender im RatCDU Isernhagen*****************************************************************************************Stellungnahme der CDU Isernhagen zur geplanten Klärschlammverbrennungsanlage LaheDie CDU Isernhagen vertritt unverändert den Standpunkt, dass es erste Aufgabe von Politik, Verwaltung und Bürgermeister ist, die Belastung für Isernhagen und seine Bürger so gering wie möglich zu halten. Dies schließt die Belastung aus angrenzenden Kommunen und deren Einrichtungen ein.Die geplante Klärschlammverbrennung in Lahe wird voraussichtlich zu weiterer Belastung auch der Menschen in Isernhagen beitragen. In welchem Ausmaß ist für die Politik nur schwer einzuordnen, da es hierzu sehr unterschiedliche Gutachten und Stellungnahmen gibt, die ohne erforderliches Fachwissen in ihren Aussagen zur Grenzwerten etc. kaum zu bewerten sind. Unser Anspruch an den Betrieb ist jedoch insofern klar zu formulieren, als dass wir erwarten, die derzeit möglichen und vorgeschriebenen Grenzwerte für alle Emissionen einzuhalten und diese Verpflichtung auch festzuschreiben. Die Grundlage der Grenzwerte aus dem Jahr 2016 sollten bei zwischenzeitlichem technischem Fortschritt nicht die Grundlage bilden.Der Umgang mit Klärschlamm mag zwar nach Ansicht der Richter Aufgabe der Politik sein, jedoch ist dies auf kommunaler Ebene kaum zu leisten und die Kompetenzen für die Wahrnehmung dieses Auftrages sind kaum vorhanden. An dieser Stelle sind Land, Bund und auch die EU gefragt, ist es doch der Entscheidung aus der EU zuzuschreiben, dass wir uns heute mit dieser Aufgabe auch auf kommunaler Ebene konfrontiert sehen. Dies soll in keiner Weise die Verantwortung von Politik, Verwaltung und Bürgermeister herabwürdigen, sich konsequent für den Schutz von Bürgerinnen und Bürgern sowie unserer Umwelt einzubringen.Die Unterstützung der Grünen in Isernhagen in diesem Kontext hervorzuheben, überrascht dann doch. Hier wäre die Unterstützung klarer zu benennen.Hat es eine finanzielle Unterstützung der Grünen an den Verein zur Klageführung gegeben?(1)Wo ist der Einfluss auf den grünen Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover zu erkennen - welcher letztlich die Genehmigungsbehörden und deren Entscheidungen für diese Verbrennungsanlage verantwortet?(2)Die Demonstration gegen die Verbrennungsanlage ist meiner Kenntnis nach vom Umweltschutzverein und nicht den Grünen durchgeführt worden.Wir sind der festen Überzeugung, dass alle politisch engagierten Menschen in Isernhagen gleichermaßen für unsere Gemeinde eintreten und einsetzen - auch wenn dies nicht immer 1:1 den Forderungen der Klageführer entspricht und vielleicht in anderer Weise geschieht. Diese Meinungsbildung und -freiheit sollte immer erlaubt sein.Unsere wichtigste Botschaft ist unverändert:Wir stehen mit voller Überzeugung an der Seite der Menschen in Isernhagen und werden uns für die Gesundheit der Bürger und den Schutz der Umwelt stark machen!Gemeindeverband CDU Isernhagen..............................................................................................................................................Kommentar:(1) Eine Unterstützung eines Antrags im Gemeinderat zwecks Gutachten und Rechtsberatung wurde von der Mehrheit abgelehnt, ebenso ein früher Antrag der Grünen einen Gutachter mit der Darstellung von Alternativen zu beauftragen. Die Isernhagener Grünen haben zu ein Rechtsauskunft bei einem renommierten Verwaltungsjuristen finanziert. VertreterInnen haben an Exkursionen zu dezentralen Pyrolyse-Anlagen teilgenommen und schließlich haben führende VertreterInnen (Bürgermeister-Kandidatin und Regionspartei-Vorsitzende ein Wissenschaftshearing veranstaltet.(2) Wir haben erfolglos versucht den OB Belit Onay zum Ausstieg aus dem Projekt zu bewegen, dass vor seinem Amtsantritt von allen hannoverschen Parteien (auch der CDU) beschlossen wurde. Vorher haben wir versucht über diese Parteien auf Alternativen hinzuweisen.