Klärschlammverbrennung in Hannover-Lahe vs. Klimaschutz

• vielleicht werden Sie sich erst dann ärgern,wenn die Luftqualität in Isernhagen riechbarschlechter wird• vielleicht werden Sie sich erst dann über den vermehrten LKW Verkehrwundern, wenn täglich zig Tankwagen mit Klärschlamm, sprich mit Kotund Jauche in Richtung Lahe unterwegs sind, oder auch mal einer umkipptim unfallträchtigen Autobahnkreuz• vielleicht werden Sie sich erst dann fragen, was die neuen Bauwerke inLahe bedeuten, wenn sie schon stehen• vielleicht kommt Ihre Erkenntnis erst dann, wenn die Kosten durch dieDecke gehen und auf die Allgemeinheit umgelegt werden• vielleicht…..Ganz bestimmt aber können Sie heute schon davon ausgehen, dass IhrUmweltschutzverein in Isernhagen und Umgebung e.V. bereits im Vorfeldalles dafür getan hat, für diese antiquierte Methode der Klärschlammbehandlung, der Monoverbrennung, eine Alternative ins Spiel zu bringen.Durch eine Pyrolysebehandlung – die Umwandlung des Klärschlamms inCarbonisat mit pflanzenverfügbarem Phosphat (Bio-Kohle) könnte mandas Problem dezentral an jeder Kläranlage angehen und all das vermeiden.Nachhaltig und für viel weniger Geld!Derzeit versuchen wir, auch unseren Gemeinderat dazu zu bewegen, uns,Sie, alle Bürger Isernhagens vor einem MEHR an Emissionen zu schützen.Und natürlich das Klima.Klimaschutz heute muss unsere höchste Priorität sein, damit wir alle eineZukunft haben.Und das darf uns, Ihnen, allen überhaupt nicht egal sein!Herzliche GrüßeIhr Umweltschutzverein für Isernhagen und Umgebung e.V.Antje SchenkeÖffentlichkeitsarbeit