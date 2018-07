Isernhagen HB ist wieder ein Stück schöner geworden!

Guten Morgen,

es wird vollendet! Der seit mehren Jahren schiefe, mit heraushängenden Kabeln, Verteilerkasten im Zentrum Isernhagen HB wird heute am 1.Juli in der geschäftsfreien Zeit durch Avacon Netze freigeschaltet und außer Betrieb genommen. Nach diesen Vorarbeiten wird er in den nächsten Tagen demontiert und die Fläche sieht wieder gut aus!Super, herzlichen Dank auch an die Gemeindeverwaltung, Frau Holderith, für die geleistete Mitarbeit.Und wieder ist HB ein Stück schöner geworden. Vielen Dank an alle Mitwirkenden!