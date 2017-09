Fazit zur Fluglärmdiskussion in Altwarmbüchen

CDU:

FDP

Grüne

Die Linke

SPD





Etwa 100 Teilnehmer beteiligten sich an der Diskussion.Der Veranstalter, der Vertreter der Gemeinde Isernhagen in der Fluglärmschutzkommission, hatte sich vorgenommen die Veranstaltung klar zu strukturieren:19:00 -19:10 Begrüßung19:10- 19:30 Information Fakten aus der FLSK + Bewertung der Bigum19:30-19:45 Befindlichkeiten und Standpunkte der BürgerInnen und BI19:45-20:00 Standpunkte der Politiker20:00- 21:00 Offene Diskussion lösungsorientiert:Dieses ist auch weitgehend gelungen, die Teilnehmer sind überwiegend bereit an der Lösung des Problems mit zu wirken. In welcher Form wird noch diskutiert.Unterschriftenlisten gibt es bei: d.figiel@arcor.de Mitgliedschaft im Umweltschutzverein in dem Arbeitskreis Fluglärm könnte in Zusammenarbeit mit anderen BIs weitergearbeitet werden.Auszüge aus den Stellungnahmen der Politiker (Auszüge, vollständige Schreiben in der Ankündigung ):...halte ich ein Nachtflugverbot am Flughafen Hannover nicht für richtig.Die Arbeitsplätze am und um den Flughafen .....Der Bund hat .. nur die Rechts- und Fachaufsicht über die Länder, jedoch keine eigene Zuständigkeit zur Einführung eines generellen Nachtflugverbots.Änderungen zu Lasten des Flughafenbetreibers und ohne dessen Antrag unterliegen aufgrund des Bestandschutzes jedoch hohen rechtlichen Hürden.Im Fall einer Wiederwahl werden wir in der Union Mittel für die Forschung und Entwicklung neuer lärmarmer Technologien bereitstellen.Das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm wird in diesem Jahr evaluiert. Hierzu wird die Bundesregierung dem Bundestag demnächst einen Fluglärmbericht vorlegen, der federführend vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit erarbeitet wird. WK-Kandidatin zur Landtagswahl:...lärmabhängige Staffelung der Entgelte mit besonderer Gewichtung der Nachtzeit in der Entgeltordnung des Flughafens Hannover- Langenhagen(Fehlgeschlagen siehe "Dialog geplatzt" unter http://umweltschutzverein.de/ ...Klärung der Möglichkeiten zur Förderung von baulichen Maßnahmen zum Schallschutz.Die Grünen haben in der bisherigen rot/grünen Koalition im Landtag trotz entsprechender Vereinbarung die Ziele einer Reduktion der Nachtflüge nicht erreichen können.Der WK-Kandidat zur Landtagswahl Felix Schünemann verwies auf die Formulierung im aktuellen Wahlprogramm, für die er sich stark eingesetzt hatte. Er meinte scherzhaft bei 50% Grüne wäre die Sache klar!S. 153)Hannover ist der einzige norddeutscheFlughafen ohne Flugpause inden Nachtstunden. Die derzeitigeBetriebsgenehmigung sieht eineBetriebszeit von 24 Stunden vorund enthält keine Lärmpausen hinsichtlichdes Nachtflugverkehrs. Wirwollen, dass dem Lärmschutz undder Gesundheit der Anwohner*innenzukünftig besser Rechnung getragenwird.BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN setzen sich dafürein, die Klimagase aus dem Flugverkehrebenso zu vermindern wiedie Lärmbelastung. Dazu wollen wireine Reform des Luftverkehrsgesetzesinitiieren. Zusätzlich sind eineverursachergerechte Besteuerungdes Flugverkehrs und eine an aktuellemedizinische Erkenntnisse angepassteÜberarbeitung des Fluglärmgesetzesüberfällig.Der WK-Kandidat zur Bundestagswahlverwies auf das Konzept der Energiewende, bei der er sich besonders für die Mobilitätswende stark macht.war nicht erschienen und hatte auch keine Stellungnahme abgegeben.schrieb dazu:..Im Nationalen Luftverkehrskonzept hat der Bundesverkehrsminister im Rahmen seinerFachaufsicht den Flughafen Hannover-Langenhagen zum Standort von Bundesinteresseerklärt. Bei der Frage um eine Verlängerung der Nachtflugregelung nach 2019 muss dieseTatsache von der Landesregierung Niedersachsen berücksichtigt werden.Der anwesende MdLhatte einen schweren Stand, denn er verwies auf die Kompetenz der Landesregierung in Fragen der Nachtflugregelung, in die das Parlament nicht eingreifen dürfe.