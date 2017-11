Elvis Sinatra and Friends

Isernhagen : St. Nikolai Kirche zu Kirchhorst |

Elvis Sinatra geht in die 3. Runde.



Am 24.11.2017 um 19:30 Uhr heißt es in der St. Nikolai Kirche in Kirchhorst wieder „Entspannt in die Vorweihnachtszeit.“



Zum dritten Mal in Folge gibt Gerhard Raible sein beliebtes Benefiz - Konzert zu Gunsten des!

Juki.eV in Kirchhorst.

Dieses Mal unter dem Motto: „Elvis Sinatra & Friends - The Great Voices Show“ .

Dazu konnte der Elvis/Sinatra Interpretneben seiner Tochter Jolina, weitere wunderschöne Stimmen für sein Konzert gewinnen.

Mr. Thomas Dean Gonzo, ein bekannter Jazzer und guter Freund aus Berlin, mit einer

unverkennbaren Stimme im Style von Frank Sinatra und die Sängerin Sabrina Maria über die

Grenzen Isernhagens bekannt, ergänzen mit Solo`s, Duetten und dreistimmigen Songs aus Swing - Soul und Jazz das Programm von Elvis Sinatra.

Mit neuen Arrangements von alten Klassikern im RatPack Style und natürlich ohneWiederholungen, verspricht das Programm schon jetzt wieder ein Highlight in Kirchhorst zu

werden. Wie immer ist der Eintritt frei gegen Spende vor Ort und nicht nur Juki freut sich auf jeden

Besucher und bietet natürlich vor Ort zu Beginn und in der Pause Getränke mit Brezen an.