Bürgertreff Gesundheit im 21. Jahrhundert in Isernhagen – BTGI im September 2018

Am 26. September 2018 gibt es unser monatliches Treffen um 18/30 Uhr in Isernhagen. Anmeldungen bitte tel. unter 0511 / 640 9 136.Thema des Monats: PeacefoodFilm des Monats: „Peace-Food“ Vortrag von Dr. Ruediger Dahlke | feelWell Festival 2017Von „Peace-Food“ und dem Beginn der veganen Welle ausgehend, spannt der Vortrag den Bogen zur gegenwärtigen Gesundheits- und Ernährungs-Situation und zeigt Perspektiven und Potential, die in der momentanen Dynamik der Veränderung auf der Ernährungsebene liegen. Diese Aussicht kann weit über das Ernährungsthema hinaus Mut machen zu einem neuen, ursprünglicheren und ungleich gesünderen Lebensstil.Buch des Monats: Dr. med. Rüdiger Dahlke: Peace Food: Wie der Verzicht auf Fleisch und Milch Körper und Seele heilt