Am 31. Oktober 2018 gibt es unser monatliches Treffen um 18/30 Uhr in Isernhagen. Anmeldungen bitte tel. unter 0511 / 640 9 136.Thema des Monats: Vitamin D in einem WFPBLFilm des Monats: Vitamin D – „Hype oder Hope“ Vortrag von Prof. Dr. Jörg SpitzBuch des Monats: Uwe Gröber:Gesund mit Vitamin D: Wie das Sonnenhormon hilft und schützt