Am 28. November 2018 gibt es unser monatliches Treffen um 18/30 Uhr in Isernhagen. Anmeldungen bitte tel. unter 0511 / 640 9 136.Thema des Monats: Vitamin C in einem WFPBLFilm des Monats: Vitamin C – das Vitamin, das über Leben und Tod entscheidetBuch des Monats:Dr. med. Dr. iur. Thomas Levy – Superheilmittel Vitamin C – Überzeugende Studien belegen, dass hochdosierte Gaben von Vitamin C vor Erkrankungen schützen und diese heilen können