Bürgertreff Gesundheit im 21. Jahrhundert in Isernhagen – BTGI im Juni 2018

Am 27. Juni 2018 gibt es unser monatliches Treffen um 18/30 Uhr in Isernhagen. Anmeldungen bitte tel. unter 0511 / 640 9 136.Thema des Monats: Ernährung als therapeutische InterventionFilm des Monats: Dr. med. Esselstyn –Dr. Esselstyn talks about a ground breaking concept for a plant based diet. This information goes into depth about the down side of the typical American diet. This informatoion could save your life.Buch des Monats: Dr. Pamela Popper:Food Over Medicine: The Conversation That Could Save Your Life