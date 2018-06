Bürgertreff Gesundheit heute abend in Isernhagen - 18/30 Uhr Tandur

Bürgertreff Gesundheit Isernhagen (BTGI) heute abend um 18/30 Uhr im Restaurant Tandur in Isernhagen-Altwarmbüchen - Stettinerstr. 1 / Ecke Bothfelderstr.Heute, am 27. Juni 2018 gibt es unser öffentliches, monatliches Treffen um 18/30 Uhr in Isernhagen-Altwarmbüchen.Thema: Ernährung als therapeutische InterventionFilm des Monats: Dr. med. Esselstyn –Alternativ als Ersatz für den Film taugt natürlich sein Buch:Buch des Monats: Dr. Pamela Popper:Food Over Medicine: The Conversation That Could Save Your LifeWir treffen uns jeden letzten Mittwoch im Monat in Isernhagen um 18/3o Uhr.Lectures on Nutritional Facts gibt es hier:Unseren BOAI – Film “Wege zur Gesundheit” gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=Mq30FyW1x84&t=362s...