Tanz der Lokomotiven, ein eiliger Militärzug in meiner Wendeschleife

Lange Zeit war ich damit beschäftigt meine Modellbahn umzubauen, und es wird auch noch lange Zeit dauern, bis meine Landschaft steht, Aber meine ersten Züge kann ich wieder in Bewegung setzen. Nichts ist wichtiger als ausgiebige Testfahrten auf neu verlegten Gleisen. Dieses Video zeigt einen eiligen Militärzug auf der Durchfahrt durch meine erste Wendeschleife. Bei den Lokomotiven handelt es sich um Modelle der V100 Ost in auffällig schwarz weißen Design, wie diese Maschine bei der Bremen Thedinghäuser Bahn eingesetzt wurde. Es folgen zwei Personenwagen und ein Tankwagen der NATO. Nun kommen jede Menge Leopard 2 Panzer ins Bild, die zum Teil eine Wintertarnung tragen am Zugende laufen dann noch diverse Lastwagen und Unimogs auf Flachwagen mit.

Ich weiß, daß dieser Zug nicht dem Vorbild entspricht, erlaubt ist aber, was einem selber gefällt. Ich wünsche viel Spaß beim Ansehen.



