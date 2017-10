O´zapft is …

Auch in diesem Jahr freuten sich die Senioren wieder auf „ihr“ Oktoberfest. Ein stetiger Zuwachs von „zünftiger“ Kleidung ist ein eindeutiger Beweis dafür!Bei Leberkäse, Weisswürsten, Laugengebäck, Oktoberfestbier und blau-weißer Deco fühlen sich alle wie auf der „Wiesn“. Als dann DJ Karl auch noch die passende Musik spielte war kein Halten mehr…So verlebten 60 Senioren einen tollen „Bayrischen Abend“ im Haus der Begegnung.Das Team ist schon sehr gespannt, ob es nächstes Jahr noch mehr Dirdl zu bestaunen gibt, oder ob sich noch mehr Herren trauen ihre Waden mit den passenden Lederhosen ins „richtige“ Licht zu setzen. Schaun´ mer mal.Als nächstes wird der Seniorenkreis am 8. November die Kita in Neuwarmbüchen besuchen um mit den Kindern gemeinsam zu singen. Im Anschluss wartet dann ein leckeres Grünkohlessen im Gasthaus Lahmann auf uns.Wir seh´n uns!Im Namen des SeniorenkreisteamsChristiane Hinze