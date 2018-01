Ein kleiner Kater zu Besuch

Es wurde nun Sonntagmorgen und unsere Rückreise stand nun an. Da hat sich der kleine Kater nochmal sich bei uns blicken lassen. Diesmal hatte er sogar Verstärkung dabei. So wie die beiden miteinander spielten, handelte es sich wahrscheinlich um seine Mutter. Unser Frühstück bestand daraufhin aus Brot und Marmelade. Die Wurst fand andere Dankbare Abnehmer. Beide Tiere machten einen gepflegten Eindruck und haben wohl auch einen festen Besitzer. Uns auf jeden Fall hat der kleine Kater an dem Abend eine schöne Gesellschaft geleistet, die ich gerne in Erinnerung behalte.