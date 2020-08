Anzeige

Der RTC und die Fahrradschule in Altwarmbüchen

Mit dem Fahrrad flink und sicher auf der Straße unterwegs. Ihr wollt wissen, wie das geht?

Dann seid Ihr hier richtig! Wir bieten zusammen mit Experten von der Polizei einen spannenden Kurs an, der Euch das sichere Radfahren im Straßenverkehr beibringt. Denn: Wichtig ist, dass Ihr vorsichtig seid, Euch wirklich gut im Straßenverkehr auskennt und Euch an die Verkehrsregeln haltet. Und genau das üben wir gemeinsam in einem Fahrradkurs!



Es werde in drei verschiedenen Einheiten die theoretischen und praktischen Kenntnisse vermittelt. Z.B. welche Verkehrsschilder wichtig für Euch sind oder wie Euer Fahrrad wirklich sicher ist. Außerdem haben wir einen tollen Geschicklichkeitsparcours aufgebaut, auf dem Ihr Euer Können unter Beweis stellen könnt.

Als Belohnung wartet eine schicke Urkunde auf Euch!



Treffpunkt : Heinrich Heller Schule

Jakobistr. 5 – 30916 Isernhagen / Altwarmbüchen

Termin : 18.08.20, 10:00h



Manfred Voß

RTC Altwarmbüchen, 01713516259

