34. Vatertagsturnier in Neuwarmbüchen

In jedem Jahr findet am Himmelfahrtstag ein Familientag in Neuwarmbüchen statt, bei dem alle Bewohner aus Isernhagen und Umgebung herzlich willkommen sind.Dieses Familienevent ist inzwischen weit über die Grenzen Isernhagens hinaus bekannt und beliebt.Zur Internetseite des Vatertagsturniers in Neuwarmbüchen : Vatertags-Homepage Dieses privat organisierte Juxturnier lockt seit vielen Jahren eine große Anzahl begeisterter Zuschauer auf das Sportgelände des FC Neuwarmbüchen. Spaß steht an diesem Tag an erster Stelle, aber der sportliche Ehrgeiz darf nicht fehlen. Die Spiele, welche sich die Organisatoren jedes Jahr ausdenken, erfordern gute sportliche Kondition und viel Geschick. Das hält jedoch die ca. 12 teilnehmenden Mannschaften nicht davon ab, den Wettkampf nicht immer ganz so ernst zu nehmen.Begonnen wird gegen 9.30 Uhr mit der Anmeldung der Mannschaften. Das Ende ist am frühen Abend geplant. Gegen den Hunger und insbesondere gegen den Durst werden entsprechende Maßnahmen getroffen. So gibt es ein umfangreiches Frühstück, bei dem sich nicht nur die Teilnehmer ordentlich stärken können, es wird gegrillt und für Kaffee und Kuchen ist auch gesorgt. Traditionell werde die Preise mehr als moderat gehalten, es muss nichts übrig bleiben.Eine Tombola mit ca. 1.000 Preisen wird ebenso angeboten, dabei sind einige Highlights.Das Turnier wir jährlich von der Sieger-Mannschaft des Vorjahres ausgerichtet, in diesem Jahr ist das Himmelfahrtskommando am Start.Bekannte Ausrichter bislang :1984 : Ehrenwerte Herren1985 : Tischtennis1987 : Buchenweg Lohne1998 : Ehrenwerte Herren2000 : Fußball - 3. Herren2002 : Feuerwehr2005 : Volleyball2006 : Feuerwehr2007 : Fußball Altherren mit AltAlt2008 : Tischtennis2009 : Volleyball2010 : Stangencrew - Fangemeinschaft EC Hannover Indians2011 : Himmelfahrtskommando2012 : Feuerwehr2013 : Ponyhof - Reit- und Fahrverein Neuwarmbüchen2014 : KOMA2015 : Becks Brothers2016 : Ü40