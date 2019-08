2. Hohenhorster Wiesenfrühstück in Isernhagen HB

Isernhagen : Voltmers Hof |

Am Sonntag den,18.08.2019 in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr findet zum zweiten mal unser Wiesenfrühstück auf der Wiese von Adolf Weitz neben dem Voltmers Hof statt.



Mal wieder Freunde oder Bekannte treffen und zusammen klönen oder seinen neuen Nachbarn kennen lernen und die Marmelade vom Tisch gegenüber probieren.



Es gibt wieder frische Brötchen, die auch in diesem Jahr wieder vom Pro Messe Hotel gesponsert werden.



Für reichlich frischen Kaffee und Tee wird natürlich auch wieder gesorgt.

Diesen spendiert Christiane Siebert vom Voltmers Hof.



Helmut Siebert der Erste Vorsitzende vom IGZV sorgt auch in diesem Jahr wieder für das Super Leckere Rührei.



Alles was Ihr sonst noch selber braucht, wie Geschirr bringt Ihr bitte wieder selber mit und vor allen Dingen viel viel gute Laune.



Außerdem wird in diesem Jahr ein Mitsubishi Colt von Alexander Perlitz gesponsert.

Diese soll von den Kindern schön bunt bemalt und anschließend bei Ebay versteigert und Teil des Erlöses an die Bürgerstiftung Isernhagen gespendet werden.



Uns allen viel Spaß wünscht der Vorstand des IGZV.